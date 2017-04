Slloveni, pension minimal prej 500 eurove

Parlamenti slloven pa asnjë votë kundër i miratoi ndryshimet në ligjin për sigurim pensional dhe invalidor, sipas të cilit pensionistët me kushte të plota për pension të moshës do të kenë pension të garantuar prej 500 eurosh, transmeton Hina.

Qëllim i ligjit është që të sigurohet se pensioni minimal në vend do të jetë aq i madh, që të paktën pensionistët e varfër nuk do të duhet nga shteti të kërkojnë shtesë mbrojtëse. Sipas të dhënave të Qeverisë sllovene, pensionin minimal prej 500 eurove do ta marrin rreth 45,200 pensionistë.