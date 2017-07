Si ta zbuloni nëse jeni prekur nga kanceri i gjirit, duke përdorur limon

Mund të ngjajë e pamundur, por limoni po ndihmon gratë në Britaninë e Madhe që të zbulojnë simptomat e kancerit të gjirit. Mesazhi i rëndësishëm është përhapur pas një postimi të kohëve të fundit nga “World Know Your Lemons”, në të cilën shfaqet limonët në një kuti vezësh dhe përshkruajnë simptomat e ndryshme të kancerit të gjirit. Sipas themeluesve të kësaj fushatë, besohet se kjo është një ndër format më të lehta për t’u ardhur në ndihmë grave që të zbulojnë nëse janë prekur nga kjo sëmundje. “Disa pacientë nuk duan të flasin për gjinjtë ose të shohin ato”, ka thënë Corrine Beaumont, ideatorja e kësaj fushate. Fushata për njohjen e simptomave të kancerit të gjirit ka filluar në vitin 2003 dhe është përkthyer në 16 gjuhë, duke u ardhur në ndihmë edhe grave në SHBA dhe Liban. Simptomat e kancerit të gjirit të prezantuara përmes limonit mund t’i shikoni në fotografinë e mëposhtme. Sigurohuni që këtë informacion ta ndani edhe me mikeshat e juaja.