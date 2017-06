Si ta kuptoni kur dikush ka pësuar një goditje në tru? Ky veprim i vetëm do i shpëtojë jetën

Shumë sëmundje shfaqin shenja paralajmëruese, ashtu si shumë të tjera na gjejnë të papërgatitur dhe mund të rezultojnë fatale nëse askush nuk na jep ndihmën e parë. Një nga këto probleme është dhe ishemia cerebrale, apo goditja në tru që mund të ndodhë pa dhënë asnjë shenjë. Shkaku kryesor i goditjes në tru është mungesa e furnizimit me gjak në këtë pjesë të trupit. Si rezultat, qelizat e trurit nuk marrin oksigjen dhe fillojnë të vdesin dhe aftësitë që kontrollohen nga pjesa e prekur e trurit, humbasin. Çdo vit, ka pothuajse 800,000 njerëz që pësojnë goditje në tru dhe kjo e fundit është shkaku i pestë i vdekjeve. Më poshtë ne do të rendisim disa shenja që mund t’i ndodhin një personi që ka pësuar një goditje në tru. .

Humbet ekuilibrin dhe nuk bën as lëvizjet më të thjeshta si prekja e hundës apo ngritja e dorës. Humbet shikimin nga një sy ose ankohet se sheh turbullt. Shformimi i fytyrës është një tjetër shenjë. Mungesa e simetrisë do të thotë që truri i atij personit është prekur. Aftësia për të folur.

Nëse dikush ka vështirësi në të folur kjo mund të vijë si pasojë e mosfurnizimit me oksigjen apo me gjak. Në momentin që dikush pëson një goditje në tru ju mund t’i shpëtoni jetën duke bërë këtë veprim të vetëm. Ajo që do ju duhet është vetëm një gjilpërë e sterilizuar. Sipas mjekësisë së vjetër popullore kineze, shpimi i të dhjetë gishtave në pjesën e mollëzave stimulon qarkullimin e gjakut duke furnizuar trurin me gjak. Sigurohuni që të gjitha gishtat të rrjedhin gjak, në mënyrë që viktima të ndihet më mirë. Shpesh, ju duhet të prisni disa minuta para se të shihni rezultatet nga kjo metodë e akupunkturës. Pas këtij veprimi, nëse shihni që situata po rëndohet duhet t’i masazhoni veshët derisa të skuqen dhe t’i shponi në pjesën e butë me po të njëjtën gjilpërë. Shënim: Ky trajtim nuk duhet të zëvendësojë ndihmën mjekësore nga profesionistët e shëndetësisë. Ju duhet ta përdorni këtë teknikë vetëm si një ndihmë e shpejtë emergjente.