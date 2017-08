Shtypja e njerëzve, arma e re e terroristëve

Shteti Islamik po humbet në frontin e luftës, por ushtarët e tij kanë gjetur mënyra të reja për të goditur perëndimin. Një prej tyre është shtypja me kamionë e turmave të njerëzve ose kanosja me thikë. Sulmi në Barcelonë është i fundit që pas atij të muajit Qershor, në London Bridge, ku humbën jetën 6 persona dhe u plagosen dhjetëra të tjerë. Më herët, Londra kishte përjetuar një tjetër sulm të ngjashëm. Në Mars, një makinë hyri në Westminster Bridge dhe mori përpara këmbësorët që ecnin në trotuare. 4 prej tyre gjetën vdekjen. Në Stockholm, 3 persona u vranë pasi një kamion hyri në pedonalen e një zone tregtare. Kamioni përfundoi duke u përplasur me një nga dyqanet e qendrës. Në Dhjetor të vitit 2016, një tjetër kamion, i drejtuar nga një terrorist, hyri në pedonalen e tregut të Krishtlindjeve në kryeqytetin gjerman. 12 persona mbetën viktima të sulmit terrorist në Berlin. Ngjarja më e përgjakshme ishte ajo në Nice, që shënoi edhe të parin sulm të këtij lloji. Një kamion mallrash hyri në mes të një turme njerëzish, gjatë kulmit të sezonit turistik, duke shënuar më shumë se 300 viktima.