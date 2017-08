Shqipëria nuk lëviz në renditjen e FIFA

Në renditjen e Fifas për muajin gusht, Shqipëria qëndron në vendnumëro me kuqezinjtë që vazhdojnë të mbajnë vendin e 63-të. Në fakt, ky muaj nuk pati ndryshime të mëdha dhe për shkak se kanë munguar ndeshjet miqësore si përsa i përket kombëtares por dhe përfaqësueseve të tjera në përgjithësi. Dhe rivalët e Shqipërisë, Italia dhe Spanja kanë mbetur në vendnumëro sa i përket klasifikimit të përgjithshëm të Fifa-s për këtë muaj me të kaltërit që renditen në vendin e 12-të dhe “La Furia Roja” e 11-ta, ndërsa dhe Izraeli mbetet pas Shqipërisë në vendin e 70-të. Kosova ka humbur ndërkohë pozicione duke zbritur dhe 3 vende dhe aktualisht pozicionohet në vendin e 180-të, kjo për shkak se kombëtaret e zonës së Azisë por dhe ato të Oqeanisë apo Amerikës Qëndrore kanë patur impenjime dhe kjo ka ndikuar në lëvizjen e Kosovës në renditje. Në klasifikimin e përgjithshëm është rikthyer në krye Brazili, që ka rimarrë vendin e parë duke zbritur Gjermaninë në të dytën, ndërsa me një pozicion, është ngjitur Zvicra që renditet e katërta dhe Polonia që është ngjitur e pesta, ndërsa ka humbur dy vende Portugalia.