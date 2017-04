Shkojmë në Barcelonë për të shënuar!

“Ndeshja perfekte e Juventus është ajo që do të na jap mundësinë të kalojë turnin. Duhet të bëjmë një ndeshje shumë të kthjellët dhe të ftohtë psikologjikisht. Do të ketë momente ku duhet të mbrohemi dhe të tjera do të sulmojmë. Pastaj duhet të shënojmë. Duhet të punojmë te dobësitë e mbrojtjes katalanase dhe të shënojmë gol. Ky është synimi që kemi në “Camp Nou”. Ndeshja zgjat 95 minuta dhe duhet të tregohemi të aftë ta lexojmë dhe interpretojmë atë.”

“Nuk e di nëse beson me të vërtetë te përmbysja. Mund të them vetëm se kemi shumë respekt për Barcelonën, por nuk do të ndryshojmë mënyrën e të menduarit dhe atë që duhet të bëjmë. Duhet të bëjmë punën më të mirë të mundshme në të dyja fazat, sulm dhe mbrojtje. Ata kanë përpara tre futbollistë të rëndësishëm dhe duhet të kemi shumë kujdes, por futbollistët e mi e dinë mirë se çfarë duhet të bëjnë.”