Shkoi për një foto në Milano, drogohet dhe lidhet me zinxhirë për 1 javë (FOTO)

Këto imazhe të frikshme tregojnë valixhen dhe burgun në një bodrum ku i mbajt një model britanik, i cila u mbajt si rob për një javë në Itali. Ai ishte ftuar në Milano për një foto që më vonë rezultoi e rreme. 20 vjeçarit i ishte premtuar punësim, por ka përfunduar i droguar, i rrëmbyer dhe i lidhur me zinxhirë për 7 ditë, ndërsa pengmarrësit e tij u përpoqën ta shisnin në një ankand në “faqet e errëta” për 270 mijë paund. Kapiteni i ngjarjes është një polak i lindur në Britani, i quajtur Lukasz Herba, 30 vjeç, i cili akuzohet se po përpiqej ta shiste atë në internet për 300,000 euro (£ 270,000) nëpërmjet bitcoin. Policia thotë se modeli ishte joshur në një dyqan të braktisur pranë Stacionit Qendror me premtimin e një fotografie. Më vonë, u ngarkua në një makinë dhe përfundoi në afërsi të Torinos. Mendohet se ai u mbajt në qese për dy orë e gjysmë dhe qëndroi në Torino për gjashtë ditë. Raportet në Itali thonë se Herba u tha oficerëve se ai kishte marrëdhënie seksuale me modelin, por është e paqartë nëse ajo ishte konsensuale dhe policia ende po heton. Policia italiane thotë se shkelësi kërkoi 50,000 euro për të liruar atë dhe ‘kërcënoi ta vriste’ nëse u thoshte oficerëve se çfarë i ndodhi. Policia tha se ai u mbajt për një javë në zyrat e braktisura në qytet dhe oficerët tani po kërkojnë bashkëpunëtorë pasi modeli u tha atyre se ishte “sulmuar nga dy njerëz”. Prokurorët në Itali thanë se Herba është i lidhur me organizatën kriminale “Vdekja e zezë” që punon në rrjetin e errëta në internet.