Shkëndija kundër Milanit, Vardari ndaj Fenerbahçes

Shkup, 4 gusht – Shkëndija, Vardari e Skënderbeu do të kenë kundërshtarë shumë të fortë në ndeshjet e play-offit në Ligën e Evropës. Skuadra tetovare do të përballet me gjigantin italian, Milan, dhe ndeshjen e parë e luan në shtëpi.

Vardari do të përballet me Fenerbahçen, ndërsa ndeshja e parë do të zhvillohet në Shkup.

Kurse Skënderbeu do të përballet me gjigantin kroat, Dinamo Zagreb, dhe ndeshjen e parë e luan si mysafir.

Ndeshjet e para do të zhvillohen më 17 gusht, kurse ato kthyese zhvillohen më 24 gusht.