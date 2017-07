Shkencëtarët gjejnë “formulën” për të parashikuar vdekjen

Hulumtuesit po aplikojnë inteligjencën artificiale, veçanërisht në mësimin e makinës dhe vizionin kompjuterik, për të parashikuar se kur dikush mund të vdesë. Qëllimi përfundimtar nuk është të luajë rolin e Grim Reaper, si në makabrën Sci-Fi Makina e Vdekjes së Universit, por për të trajtuar apo edhe parandaluar sëmundjet kronike dhe sëmundjet e tjera. Hulumtimi më i fundit në këtë aplikim të Inteligjencës Artificiale për mjekësinë precize përdori një platformë mësimi automatike për të analizuar 48 skanime të gjirit. Kompjuteri ishte në gjendje të parashikonte se cilët pacientë do të vdisnin brenda pesë viteve me saktësi 69%. Kjo është po aq e mirë sa çdo mjek njerëzor. Rezultatet u publikuan në raportet shkencore e revistës Nature nga një ekip i udhëhequr nga Universiteti i Adelaidës. Autori kryesor Luke Oakden-Rayner, radiolog dhe student i doktoraturës, thotë se një nga përfitimet e dukshme të përdorimit të Inteligjencës Artificiale në mjekësi është identifikimi i rreziqeve shëndetësore dhe potencialisht ndërhyrja. “Aktualisht, shumica e hulumtimeve mbi sëmundjet kronike dhe jetëgjatësinë kërkojnë periudha të gjata ndjekjeje për të zbuluar çdo ndryshim midis pacientëve me dhe pa trajtim, sepse sëmundjet përparojnë kaq ngadalë”, shpjegon ai. “Nëse mund t’i numërojmë ndryshimet më herët, jo vetëm që mund të identifikojmë sëmundjet, ndërkohë që mund të ndërhyjmë në mënyrë më efektive, por mund të zbulojmë përgjigjen e trajtimit shumë më shpejt”.