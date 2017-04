SHGM përshëndet raportin e “Freedon House”

Shkup, 5 prill – Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë vlerëson se raporti i “Freedom House” për përparimin e demokracisë në botë gjatë vitit 2017, ku Maqedonia trajtohet si vend në zhvillim me një regjim hibrid, është objektiv. Vlerësimi më i keq në raportin e “Freedom House”, siç thuhet në komunikatën e SHGM-së, është pikërisht për pavarësinë e mediave dhe kjo Maqedoninë e rangon në grupin e regjimeve autoritare, ku shteti ka kontroll mbi pjesën më të madhe të mediave. “Freedom House ka vërejtur se Maqedonia është vend ku gazetarët burgosen për shkak të teksteve që i kanë shkruar, siç është rasti me gazetarin Zoran Bozhinovski. Freedom House i njeh qëndrimet e Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë se burimi kryesor i krizës në media është mosndëshkimi i dhunës ndaj gazetarëve dhe korrupsioni qeveritar i mediave. Vlerësimi i tillë mbështetet në të dhënat e SHGM-së se për pjesën e parë të vitit 2016, kur dhuna ka eskaluar në sulme fizike, shkatërrimin e pronës së gazetarëve dhe pengimin e tyre për të raportuar nga proceset gjyqësore. Ky raport vetëm se konfirmoi qëndrimin e SHGM-së se Marrëveshja e partive për formimin e një trupi Ad Hok për ndjekjen e mediave, nuk do ta përmirësojë raportimin e tyre në mënyrë të ndjeshme”, thuhet në komunikatën e SHGM-së. Edhe pse Agjencia për Shërbime Audio dhe Audiovizuele, me rekomandim të trupit, ka ngritur 68 procedura kundërvajtëse, SHGM thotë se gjykata nuk ka shqiptuar as edhe një dënim, ndërsa mediat proqeveritare kanë vazhduar të raportojnë pozitivisht për VMRO DPMNE-në dhe kryesisht në mënyrë negative ose neutrale për LSDM-në. “Kjo organizatë relevante ndërkombëtare pohon se organizata paralele e gazetarëve në mënyrë të hapur promovon qëndrimet e VMRO DPMNE-së lidhur me gjendjen e mediave. Raporti është i fundi në vazhdën e disa raporteve me të cilat shpërfaqet sistemi i korruptuar mediatik në Maqedoni, për çka gjatë gjashtë viteve të fundit Shoqata e Gazetarëve ka alarmuar vazhdimisht”.