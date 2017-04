SHGM dhe FEG kundër rregullimit ligjor të portaleve dhe përmbajtjeve mediale

Shkup, 26 prill 2017 (MIA) ­ Kuvendi i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë u prononcua kundër rregullimit ligjor të internet portaleve dhe përmbajtjeve mediale pasi që më shumë ligje do të thotë liri më e vogël për mediat, deklaroi kryetari i SHGM­së, Naser Selmani, në konferencën e përbashkët për shtyp me Sekretarin e përgjithshëm të Federatës evropiane të gazetarëve (FEG), Rikardo Gutierez. “Dukuritë negative në media si gjuha e urrejtjes nuk janë rezultat i mungesës së ligjeve, por për shkak të refuzimit të institucioneve për t’i zbatuar të njëjtat. SHGM e refuzon idenë për rregullimin e përmbajtjeve mediale dhe çdo gazetar profesionist duhet të refuzojë shteti ta vlerësojë punën e tij si gazetar. Etika gazetareske zgjidhet me mekanizma vetërregullues”, deklaroi Selmani. Selmani, gjithashtu, theksoi se numri i sulmeve ndaj gazetarëve vitin e kaluar është rritur dhe ju bëri thirrje institucioneve t’i dënojnë ata që shkaktojnë dhunën. Sekretari i përgjithshëm i Federatës evropiane të gazetarëve, Rikardo Gutierez, shfaqi brengosje për shkak të retorikës anti­mediale të politikanëve të Maqedonisë dhe theksoi se ata kanë përgjegjësi të qartë për sulmet ndaj gazetarëve në Maqedoni. “Jemi duke i ndjekur edhe rastet e gazetarëve të arrestuar në Evropë dhe Maqedoni, për fat të keq, është një prej pesë vendeve ku ka raste të tilla. Ato janë Turqia, Azerbajxhani, Mali i Zi, Rusia dhe Maqedonia”, deklaroi Gutierez. Lidhur me rrezikun e rregullimit të ri të përmbajtjes mediale, Gutierez, tha se ajo në Maqedoni është rregulluar me ligj. “Sipas nesh, në Maqedoni nuk ka nevojë për ligje të reja për rregullimin e mediave dhe vlerësojmë se rregullimi i madh do të jetë në kundërshtim me standardet BE­së”, deklaroi Gutierez.