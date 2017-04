Shënim i Ditës botërore të planetit Tokë

Shkup, 22 prill – Mbarë botën sot shënohet dita botërore e planetit Tokë. Themeluesi i kësaj dite ndërkombëtare është senatori amerikan Gajlord Nelson, i cili me qëllim që problemet e kësaj natyre të hynin në vëmendjen e politikanëve, në vitin 1962 propozoi që shënohet dita e planetit Tokë, propozim i cili më vonë mori edhe aprovimin e presidentit të SHBA-së Xho Kenedi.

Në SHBA më 22 prill të vitit 1970 u mbajt edhe manifestimi i parë më i madh ekologjik i këtij lloji, prej nga edhe doli ideja për shpalljen e kësaj date si Dita e Planetit Tokë.

Qëllimi i kësaj dite është angazhimi i të gjithë njerëzve anë e mbanë botës në mbrojte të Tokës. Po ashtu, qëllimi i kësaj date mbetet mbrojtja fundamentale e planetit Tokë dhe të gjitha resurseve të saj nga ndotja.

Me rastin e 22 prillit, ditës ndërkombëtare të planetit Tokë, në tërë rruzullin tokësor organizohen aktivitete të natyrave të ndryshme që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor, edhe atë: aktivitete pastrimi, gjelbërimi, pyllëzimi, manifestime në formë protestash, ekspozita, koncerte, vizita, peticione, orë edukative me nxënës, konferenca shkencore lidhur me problemet mjedisore, fikje të dritave, etj, etj.

Kjo ditë është me një rëndësi të veçantë për të gjithë neve, për shkak se shërben për të alarmuar për dëmet që njerëzimi ia shkakton planetit Tokë.