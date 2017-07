Seancë e KSHZ-së, do të shqyrtohet Rregullorja për kundërshtime

Komisioni Shtetëror Zgjedhor sot do të mbajë seancë në të cilën do t’i shqyrtojë Rregulloren e KSHZ-së dhe Rregulloren për mënyrën dhe procedurën për zgjidhjen e kundërshtimeve. Anëtarët e Komisionit do të debatojnë edhe për Propozim vendimin për pagesën e kompensimit të shpenzimeve të pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore nga listat e kandidatëve të të cilëve janë zgjedhur deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore nga listat e kandidatëve të të cilëve nuk janë zgjedhur deputetë në Kuvendin e RM-së.