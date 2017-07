Një satelit rus pritet të lançohet së shpejti dhe me shumë mundësi mund të jetë objekti që do të ndriçojë më shumë në një qiell të pastër gjatë natës. Mayak është një projekt i krijuar nga Universiteti Shtetëror Mekanik i Inxhinierisë ndërsa është financuar nga një uebsajt i quajtur Boomstarter ku janë mbledhur 30 mijë dollar. Satelitit do të hidhet në orbitën e Tokës pas dy javësh dhe do të lançohet në hapësirë nga Kazakistani.