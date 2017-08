Sa më të varfër, aq më shumë në bastore!

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 2 gusht – Të prirë nga fitimi gjoja shumë i lehtë, në vitet e fundit po mbushen plot e përplot ambientet jo vetëm të bastoreve sportive, por edhe ambientet ku luhen lojërat e fatit dhe bixhozi. Pamjet në bastore, sidomos në fundjavë janë të njëjta, të stërmbushura me lojtarë dhe me sytë e fiksuar ndaj ekraneve që tregojnë luhatjen e rezultateve të ndeshjeve të ndryshme sportive, shkruan gazeta KOHA. Nervozizëm i madh, lojë nervash gjatë tërë kohëzgjatjes së lojërave të ndryshme, sidomos të futbollit, dhe në fund në vend të gëzimit shkaktohet hidhërim dhe dëshpërim. Kjo është pasqyra e zakonshme në bastoret sportive që si zakonisht mund të vërehet në ditët e shtuna dhe të diela në tërë Maqedoninë. Sociologët thonë se në kushte kur njerëzve ju shteren mundësitë e tjera, ata ju kthehen lojërave të fatit. Këtë e dëshmon edhe rritja e madhe e numrit të bastoreve që mund t’i gjesh në çdo cep të qyteteve dhe fshatrave në tërë Maqedoninë. Vlerësohet se lojërat e fatit popullarizohen sidomos në kohën e krizës dhe papunësisë së madhe, andaj edhe njerëzit shpesh në mbushjen e ndonjë tiketi shohin mundësinë që të fitojnë të holla shtesë, me të cilat do të paguajnë ndonjë borxh të mbetur privat apo ndaj shtetit.

Bastoret sportive në vend kanë një ofertë të larmishme, duke filluar ligat më të fuqishme evropiane, siç janë kampionatet franceze, italiane, gjermane, angleze, por edhe të shumicës së ligave të futbollit në tërë botën, basketbollit, hendbollit, formula një, hokej, tenis, garave me qen etj. Në buletinet ekziston një përzgjedhje e madhe e sporteve të ndryshme. Ofrohen edhe llojet e ndryshme të fitimit në rast se ia qëlloni se si do të përfundojë ndonjë lojë, sa gola do të shënohen si do të përfundojë pjesa e parë ose dytë e kështu me radhë. Çdo kush mund ta provojë fatin dhe në rast se fiton, atëherë të hollat i merr ditën e ardhshme. Në ndërkohë, sociologët thonë se luajtja e lojërave të fatit shpesh paraqet një iluzion të të varfërve për pasurim të shpejtë.

“Është një devizë e vjetër se kur njerëzit nuk kanë nga t’ia mbajnë dhe i kanë harxhuar të gjitha mundësitë, atëherë thjesht ngjiten për lojërat e fatit”, thotë sociologia Keti Arsovska.

Sociologët thonë se në momentet kur mjetet për jetesë nuk na mjaftojnë dhe kur humbet shpresa, atëherë qytetarët përpiqen që vetë të gjinden, duke i shfrytëzuar ato pak të holla që i kanë në disponim që të gjejnë fatin përmes vënies bast apo në tavolinën e lojërave të fatit.

“Luajtja e lojërave të fatit, sidomos është e lidhur me atë kategori të popullatës që është e varfër, dhe e përjashtuar në aspektin social. Kjo veprimtari paraqet një hapësirë ku ata kërkojnë ndonjë shpresë se me investimin e pak të hollave do të fitojnë shumë të madhe parash. Pikërisht ky sistem i lojërave të fatit mbështetet në atë psikologji, sidomos tek njerëzit që për çdo ditë ballafaqohen me probleme të ndryshme të mbijetesës“, thotë për KOHA, sociologu Ilija Acevski.

Nga ana tjetër, hulumtimet e Qendrës për hulumtimin e politikave tregoi se pjesa më e madhe e qytetarëve që shkojnë në bastore janë të rinjtë, por nuk mbesin mbas as më të moshuarit dhe atë me status të rrezikuar social. Hulumtimet treguan se bile 72 për qind e qytetarëve shkojnë në bastore për shkaqe ekonomike, gjegjësisht të mungesës së mjeteve financiare.

Ndryshe, të dhënat tregojnë se qytetarët në Maqedoni për të dalë nga problemet financiare për çdo vit harxhojnë më shumë se 200 milion euro. Këtë e dëshmojnë edhe raportet financiare të bizneseve më të mëdha, sipas të cilave ndër 200 firmat me të ardhura më të mëdha në Maqedoni renditen edhe gjashtë biznese të lojëra të fatit. Gjashtë bizneset e bastoreve sportive dhe kazinove, në vitin e kaluar kanë pasur qarkullim prej afër 200 milionë euro, gjegjësisht qytetarët kanë harxhuar afër 200 milionë euro në shpresë se do dalin prej problemeve financiare.

