Rrymë nga patatet, njihuni me eksperimentet shkencore që duken si magji (Video)

A keni parë ndonjëherë që një llambë elektrike të ndriçohet nga patatja? Duket e pabesueshme, madje mund të ju jep përshtypjen se është magji, mirëpo faktikisht është eksperiment i provuar shkencërisht. Në videon më poshtë do të mund të njiheni me të tjerat eksperimente të cilat do të ju mahnisin. E pse të mos provoni dhe ju diçka të re?