Nëse do të ekzistonte një çmim për rrobat e banjës më të çuditshme në botë disa persona padyshim që do të bëheshin pjesë e kësaj liste. Më poshtë janë disa prej këtyre “konkurrentëve”, foto të cilat do ju ndihmojnë që edhe ju të mos i përsërisni këto gabime, vetëm nëse i bëni me vetëdije për të vënë në lojë të tjerët.