Rooney zyrtarisht rikthehet te Evertoni “Të fitoja trofe me Everton do të ishte maja e karrierës sime. Mendoj se klubi është në drejtimin e duhur, duke transferuar lojtarë të kalibrit të lartë. Dua të jem pjesë e një Evertoni të suksesshëm,” ishin fjalët e para të Rooney me fanellën e re