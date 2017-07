Rikthehen në YouTube këngët e Prince

Një tjetër betejë digjitale e fituar për Prince. Videot e artistit nga Minneapolis që u nda nga jeta një vit më parë kthehen në YouTube me dëshirë të trashëgimtarëve të tij. E njëjta rrugë është ndjekur dhe me prodhimtarinë tij të përdorur në Spotify pas vdekjes. Pak ditë pas publikimit të numrit të Expanded Deluxe di Purple Rain, është rikthyer në YouTube një sasi e vogël, por domethënëse e arkivit të videove të Prince. Janë 6 klipe zyrtare të asaj periudhe që nga “When Doves Cry” dhe “Let’s go crazy”. Për vite me radhë artisti, i shuar në moshën 57-vjeçare më 21 prill 2016, ishte kategorikisht kundër çdo formë publikimi të videove në YouTube, me një eliminim të këngëve të tij digjitale, në paqe dhe me fansat. Prince ka qenë ndër artistët e parë që ka publikuar online muzikën e tij në një faqe, në shenjë proteste ndaj shtëpive më të mëdha diskografike, por donte ta bënte duke pasur kontrollin.