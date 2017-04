Renova me Rabotniçkin sfidojn Vardarin dhe Shkëndijën

Bujar KURTAJ

Shkup, 5 prill – Liga e parë futbollistike e Maqedonisë vazhdon edhe në mesjavë, ku sot (e mërkurë) në program do të jenë ndeshjet e javës së 25. Karakteristike e kësaj xhiro është se të gjitha pesë përballjet janë derbi ne vete, kush për titull, kur për mbijetesë dhe kush për të dalë në Evropë. Ndryshe dy konkurrentët e vetëm për titull, Vardari dhe Shkëndija, i presin përballje të vështira.

Kampioni dhe lideri aktual Vardari, do të jetë mysafir i skuadrës së Renovës në stadiumin e qytetit në Tetovë. Tradicionalisht skuadra e Vardarit gjithmonë e ka pasur vështirë në stadiumin e qytetit në Tetovë, ndërsa mbrojtësi i bardhekaltërve beson se tradita do të vazhdon edhe sot dhe Vardari nuk do të arrin të fitojë. “Ndeshjet me Vardarin çdoherë kanë qenë atraktive. Mendoj se edhe kjo përballje do të jetë përsëri e këtij karakteri. Jemi të vetëdijshëm se me kë do të përballemi, pasi ata janë kampion aktual dhe lider momental në tabelën e klasifikimit. Nëse analizojmë ndeshjet ndërmjet që janë luajtur në Tetovë, në tre-katër vitet e fundit ata nuk e kanë shijuar fitoren. Shpresojmë që kjo traditë të vazhdoj edhe sot. Disfatën nga Sileksi e kemi lënë pas, jemi përgatitur maksimalisht si në aspektin psikik poashtu edhe në atë fizik dhe shpresojmë në rezultat pozitiv”, deklaroi për gazetën KOHA, Musliu. Edhe nga radhët e KF Vardar thonë se në Tetovë i pret një përballje e vështirë. “E dimë se na pret një ndeshje e vështirë, se luajmë kundër një skuadre të mirë dhe disfata e tyre nga Sileksi mund të na gënjen. Ata gjithmonë janë të papërshtatshëm dhe gjithmonë është rëndë të lush në fushën e tyre. Megjithatë synimi jonë si gjithmonë do të jenë tre pikët, do të shkojmë ti fitojmë dhe të vazhdojmë serinë e fitoreve”, tha për “Makedonski Sport”, Vlladica Brdarovski.

Në përballjen tjetër, në “Telekom Arena” do të përballen nikoqiri Rabotniçki dhe Shkëndija. Për “romantikët”, pjesë e së cilës është futbollisti shqiptar Suad Sahiti, do të jetë derbi i dytë me radhë pas asaj me Vardarin, ndërsa kuqezinjtë nga Tetova në Shkup vijnë pas asaj fitore të thellë me 5:1 kundër Makedonija Gj.P. “Para nesh është një derbi tjetër, tani luajmë kundër Shkëndijës, gjithashtu një skuadër e fortë. Dëshira jonë dihet, e qartë është se çka dëshirojmë nga kjo përballje. Shpresoj se do të kemi më shumë fat dhe do të vijmë deri te rezultati pozitiv, me mundësi që ti fitojmë edhe tre pikët. Për të arritur këtë, kuptohet se duhet shumë mund dhe djers, dhe 100 për realizimin ta kemi qind për qind. Shkëndija ka lojtar të shkëlqyer individual dhe si kolektiv kanë kualitet. Nuk duhet tu lejojmë tu lëmë hapësirë të sulmojnë, duhet mirë ti mbyllim. E dimë se cilët janë anët e tyre më të forta dhe duhet ti neutralizojmë. Marrë në përgjithësi, pres një derbi me kualitet”, deklaroi Sahiti. Në anën tjetër braziliani Stenio Zhunior vlerëson kundërshtarin, ndërsa thotë se në Shkup vijnë për të fituar tre pikët. “Ndeshje e rëndësishme kampionale me një skuadër cilësore si Rabotniçki. Luajmë në transfertë me një ekip që njihet për futboll ofenziv që aplikon dhe duke parë ambiciet tona për fitore në çdo ndeshje kjo përballje premton futboll kualitativ. Ne shkojmë për të dhënë më të mirën nga vetja, për të realizuar planet tona dhe për të përmbushur kërkesat e stafit teknik. Me gjithë respektin që kemi për Rabotniçkin, besoj se nëse ne jemi në nivel të detyrës atëherë fitorja dhe tre pikët do të na takojnë neve”, Stenio Zhunior.

Derisa, Shkupi në Shtip do të tentojë të arrin rezultat pozitiv. Pikët u nevojiten edhe nikoqirëve, të cilët ende nuk i kanë humbur gjasat për mbijetesë edhe pse me vetëm 13 pikë janë në pozitën e fundit në tabelë. Mirëpo, bardhekaltërit thonë se ndeshjen e sotme e llogarisin sikurse ndeshje tjera, pavarësisht rolit të kundërshtarit. “Nuk besoj se luan rol kundërshtari, ne secilën ndeshje e marrim njëjtë, jemi të fokusuar vetëm në rezultat pozitiv, edhe pse në këtë ndeshje do të kemi tri mungesa të mëdha nga njëmbëdhjetësha e parë. Mendoj se secili që do të luajë do të japë maksimumin dhe shpresojmë që të kthehemi në Shkup me tri pikë të reje nga Shtipi, për të qenë edhe më afër sigurimit të ekzistencës, edhe pse deri në fund të kampionatit ka shumë për tu luajtur. Është një sezon mjaft i vështirë pasi që kampionati ka ekipe mjaft të forta, por edhe ne jemi një grup shumë i fortë, që nga stafi i trajnerëve dhe të gjithë 25 lojtarët. Atmosfera është shumë e mirë në skuadër dhe me paraqitjet e fundit që kishim kemi fituar besimin, se vërtet kemi kualitet për të qenë sa më lartë në tabelë”, shprehet mbrojtësi Sedat Berisha. Ndryshe, FC Shkupi do të udhëtojë për në Shtip me tri mungesa, Bujamin Asani dhe Jasir Asani mungojnë shkaku i pesë kartonëve të verdhë, ndërsa Dimitrija Llazarevski shkaku i lëndimit që mori në ndeshjen e fundit ndaj Pelisterit.

Ndërkohë, në përballjet tjera, Makedonija Gj.P. pret Pobedën, gjithashtu një përballje në të cilën të dyja ekipet po luftojnnë për mbijetesë. Të gjitha ndeshjet e javës së 25 në LPFM-së do të fillojnë në ora 16.00.

Dyshet:

Mak.Gj.P. – Pobeda

Bregallnica – Shkupi

Rabotniçki – Shkëndija

Renova – Vardari

Pelisteri – Sileksi