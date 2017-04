Receta shtëpiake që vret mushkonjat dhe buburrecat

Kur afrohen muajt e verës kemi më shumë nevojë që të merremi me zhdukjen e insekteve brenda shtëpive. Produktet e shtrenjta ndonjëherë janë edhe të paefektshme. Por ne ju sjellim një recetë me produkte natyrale që mund t’i përgatisni në shtëpinë tuaj. Ju nuk do të shpenzoni shumë të holla, për shkak se përbërësit janë lehtësisht të përballueshëm si çmim. Ju duhet:

Gjysmë filxhan vaj vegjetal

Gjysmë filxhan shampo

Gjysmë filxhan uthull

Si ta përgatisni:

Vendosni të gjithë përbërësit në një shishe spraj dhe tundeni mirë përmbajtjen.

SI TA PËRDORNI: Spërkateni përmbajtjen në cepa të caktuara të gjithë shtëpisë dhe në kopsht, ose në skajet e ballkoni