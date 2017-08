Reali i fiksuar pas De Geas, gati oferta e re për portierin e United

Real Madrid duket i fiksuar pas portierit David de Gea dhe është gati të bëjë një tjetër ofertë. Vitin e kaluar u arrit marrëveshja në minutat e fundit, por transferimi i lojtarit nga Manchester United nuk u krye vetëm për arsye teknike, deri në mbylljen e dritares së transferimeve. Tani Madrid po përgatit ofertën 46 milionë sterlina, sipas tabolidit The Sun. Gjatë verës, Zinedine Zidane kundërshoi blerjet e mëdha dhe tri ndeshjet zyrtare deri tani, kundër Manchester United e Barcelonës, në Superkupën e Evropës dhe atë të Spanjës, i kanë dhënë të drejtë. Me sa duket, presidenti Perez që nuk rri kurrë pa e shtuar koleksionin e yjeve, do të shpenzojë për portën, duke u kthyer sërish nga De Gea.