Qysh kur ishin në çerdhe i kishte premtuar se një ditë do të martohet me të, pas 20 vite e përmbushi premtimin (FOTO)

Të rriturit gjithmonë thonë se fëmijët as që e dinë se çfarë është dashuria. Simpatitë nga shkolla pas një kohe harrohen, por kështu nuk ndodhi me këtë çift që dallon nga të tjerët. Laura Scheel dhe Matt Grodsky, janë njohur qysh kur ishin në çerdhe. Ata janë përshtatur në çdo aspekt, kurse ky i ri thotë se një nga kujtimet më të mira të fëmijërisë vazhdon ta kujtoj, kur ishte ngritur në këmbë para fëmijëve tjerë dhe kishte thënë se një ditë do të martohet me Lauran. Por, pas përfundimit të çerdhes ata nuk mbajtën kontakt, por u ritakuan në shkollën e mesme dhe atë përmes një miku të përbashkët. Ndjenjat e tyre të “vjetra” nuk ishin shuar, pasi që pas vetëm dy muajve ata filluan lidhjen e tyre. Kishin kaluar plot 20 vite nga dita kur në çerdhe e kishte shprehur haptazi dashurinë për Lauran, dhe kështu vendosi t’i propozoj. Dhe natyrisht pasi ai u gjunjëzua Laura pranoi propozimin e tij, kurse dyshja ndërruan unazat gjatë vitit të kaluar. Historia e tyre ka prekur zemra e miliona njerëzve.