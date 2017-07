“Psikologia” superseksi e Partizanit e fiksuar pas palestrës (FOTO)

Pasioni për sportin dhe dashuria për karrierën e bën të jetë po aq interesante sa dhe vetë emri i saj. Angela Benja është njëra ndër tifozet e bukura dhe mbështetëse jo vetëm të futbollit por edhe sporteve të tjera si basketboll apo volejboll në Shqipëri. 25-vjeçarja ka një lidhje të veçantë me basketbollin, jo vetëm prej faktit se angazhohet në stërvitjen e të rinjve me shoqatën “Real Basket” por edhe se partneri i zemrës së saj është basketbollist i Partizanit. “Të kuqtë” kanë qenë dashuria e parë në futboll e më pas edhe në basketboll për të, e cila vazhdon t’i përkrahë në shkallët e stadiumit dhe pallatit të sportit. Dhe pse është tejet e angazhuar me punë si psikologe, bukuroshja tiranase gjen gjithmonë kohë për pasionet e saj, sportin, palestrën dhe fotografinë. Në një intervistë për portalin “eduasportin.com”, Angela tregon eksperiencat e saj në sport, fushën e modës dhe pjesën tjetër të “botës” si psikologe.

Angela, jeni e dhënë shumë pas sportit. Nga lindi ky pasion?

E vërtëtë. Më pëlqen shumë sporti, sidomos futbolli dhe basketbolli. Kam një lidhje të veçantë, pasi si gocë Tirane, që në fëmijëri babi më merte ndonjëherë me vete në stadium të shihnim Partizanin dhe Kombëtaren. Nuk kuptoja shumë normalisht se isha fëmijë dhe për më tepër vajzë. Por, një gjë e dija që ngjyra e kuqe ishte ngjyra e zemrës për familjen tonë. Më pas me kalimin e viteve teksa rritesha e kuptoja dhe ndiqja më shumë, sikurse edhe sot.

Ju erdhi keq që nuk e arritët titullin as këtë vit. Besoni se këtë sezon do t’ia dilni?

Natyrisht që më erdhi keq. E dëshironim shumë që të gjithë këtë titull dhe besonim se do t’a ngrinim lart, por fati na pozicionoi ndryshe. Kam besim se me ndryshimet e bëra dhe trajnerin e ri, do të triumfojmë këtë herë.

Po kampionatin e huaj e ndiqni?

Po, padyshim. Jo rregullisht por duelet më të mëdha i djek dhe ndeshjet e ekipit të zemrës time, Barcelonës.

Keni një lojtar të preferuar?

Si çdo tifoz/e sigurisht që kam. Më pëlqen shumë i jashtëzakonshmi Messi.

Keni angazhime edhe në basketboll…

Po. Jam kryetare dhe njëkohësisht ndihmoj në stërvitjen e ekipit të moshës U-16 të shoqatës “Real Basket” e cila është krijuar në 2014-ën. Përveç kësaj unë kam qenë pjesë e Federatës Shqiptare të Dancit Sportiv për 5 vite.

Përveç këtyre, keni marrë pjesë edhe në sfilata mode?

Po. Më pëlqen shumë bota e modës por më shumë jam e apasionuar pas fotografisë. Kam sfiluar në disa evente, gjithashtu kam qenë pjesë e Super Model of Albania në 2007-ën.

Sa kujdeseni për fizikun tuaj, duke pasur kaq pak kohë të lirë…

Çdo gjë e vendos në vijë dhe përpiqem të jem korrekte që secilën punë ta kryej në orarin e saj. Pra, kam një lloj agjende ditore që e respektoj. Ushtrohem shumë në palestër, Kam 5 vite që ushtrohem, dhe dy që stërvitem intensivisht pandërprejrje çdo ditë. Koha në palestër më relaxon dhe më ndihmon të jem akoma më energjike për t’i përfunduar me sukses angazhimet e tjera.

Palestra nuk më pengon aspak, përkundrazi më ndihmon dhe u’a këshilloj kujtdo, sepse ka një ndikim tepër pozitiv, jo vetëm te shëndeti fizik por edhe ai psikologjik. U’a them edhe si psikologe.

Angela, me çfarë po merreni aktualisht?

Përveç angazhimeve me ekipin e basketbollit që iu thashë dhe më lart, punoj edhe psikologe në një shoqatë private këtu në kryeqytet. Pasi kam studiuar për psikologji dhe në master shkencor jam diplomuar për psikologji klinike. Më pëlqen shumë puna ime, e bëj me po aq kënaqësi sa dhe atë të basketbollit. I kam ndërthurur paksa me njëra-tjetrën saqë më ngjajnë si një e vetme, pasi secila pavarësisht ngarkesës më japin një emocion tejet të veçantë.

Ku e shihni të ardhmen tuaj?

Pavarësisht se bëj një jetë të këndshme dhe të qetë këtu, të ardhmen e shoh jashtë. Synimet i kam për në Amerikë, të krijoj një jetë të re andej. Tani, të shohim si do të na ecin edhe punët.