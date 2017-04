Pse ngjyra rozë nuk është ngjyrë për meshkuj?

Identifikimi i gjinisë në bazë të ngjyrës në vendet perëndimore filloi në dhjetëvjeçarin e parë të shekullit XX. Më parë, ngjyra rozë dhe blu nuk posedonin ndonjë specifikë të veçantë apo konotacionet që ne njohim sot për to, si për fëmijët ashtu edhe për të rriturit. Për më tepër, në vitin 1927, revista “Time” ka publikuar një grafik duke vendosur në evidencë ngjyrat që u takonin vajzave dhe djemve, në bazë të dyqaneve kryesore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më parë meshkujt këshilloheshin të visheshin me ngjyrë rozë dhe vajzat me blu. Për arsye të panjohura, gjërat filluan të ndryshonin rreth viteve 1940, kur prodhuesit e veshjeve ia dedikuan rozën femrave dhe blunë meshkujve.