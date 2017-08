Pse në Angli makinat i ngasin në krahun e djathtë?

Në Angli, Australi, Japoni dhe disa vende në Afrikës jugore, automjetet drejtohen në krahun e majtë, me timonin e vendosur në të djathtë:duke qenë se bëhet fjalë për një pakicë jo të vogël (rreth 30 për qind e drejtuesve të makinave në botë), ekziston një mendim i përbashkët se këto vende e kanë ndryshuar qëllimisht drejtimin për të dalë nga turma. Megjithatë në realitet, nuk ishte Anglia ajo qe e ndryshoi anën e shoferit, por 70 përqindëshi tjetër i botës! Zgjedhja për të drejtuar makinën në të majtë, e gjen origjinën e vet në dy shpjegime, një historik dhe tjetri shkencoro/mekanik:që në Mesjetë, ushtarakët qenë të detyruar të mbanin anën e majtë, në mënyrë që të kishin mundësi të nxirrnin shpatën (e cila mbahet në anën e majtë) me dorën më të fortë, që është e djathta. Një zakon ushtarak bëhet më pas detyrues pas kërkesave këmbëngulëse të Papa Bonifacit VIII: shekuj më vonë do të jetë revolucionari Robespier ai që do e thyejë këtë rregull, duke revolucionarizuar drejtimin e udhëtimit në shenjë proteste kundër Kishës. Vetë Napoleoni ruajti zakonin e drejtimin të udhëtimit në të djathtë:duke qenë vetë mëngjarash, përfitimet ushtarake ishin shumë të dukshme. Shpjegimi më teknik ka të bëjë me formën e makinave të para:freni i dorës në fillim u vendos në pjesën e jashtme të anës së djathtë, çka bëri të nevojshme pozicionimin e timonit dhe shoferit në të njëjtën anë. Me përparimin teknologjik, freni i dorës zhvendoset brenda në makinë, në një pozicion qendror: për të inkurajuar përdorimin e dorës më të fortë (të djathtës) vendi i shoferit lëvizi në të majtë.