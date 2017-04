Pse disa njerëz pinë duhan gjithë jetën, por mushkëritë i kanë të shëndetshme?

Shkencëtarët në Britani duket se kanë shpjeguar arsyen se përse disa njerëz kanë mushkëri të shëndetshme, pavarësisht se kanë një jetë që tymosin duhan. Analizat mbi 50 mijë njerëz kanë treguar se bëhet fjalë për një mutacion në ADN-në e disa njerëzve, që përmirëson funksionimin e mushkërinjve dhe maskon impaktin fatal të duhanit. Këshilli për Kërkime Mjekësore mendon se këto zbulime do bëjnë të mundur gjetjen e një ilaçi të ri që do përmirësojë funksionimin e mushkërinjve. Megjithatë ata thonë se opsioni më i mirë është që të mos tymosni duhan. Një tjetër zbulim, që ka nevojë për konfirmim të mëtejshëm, është që ata që tymosin duhan kanë pjesë të kodit gjenetik më të ndryshëm. Kjo do të thotë se truri i tyre mund të bëhet lehtësisht më i varur ndaj nikotinës.