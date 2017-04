Omer XHAFERI

Shkup, 24 prill – Gjatë seancave gjyqësore Ligji për procedurë penale(LPP) në masë të madhe respektohet, mirëpo në disa prej proceseve gjyqësore që janë zhvilluar gjatë vitit të kaluar është konstatuar prolongim i paarsyeshëm i gjykimeve dhe mosthirrje e palëve në seancë gjyqësore, shkruan gazeta KOHA. Këto vërejtje të hënën i ka shpalosur drejtorja ekzekutive e koalicionit “Të gjithë për gjykim të drejtë”, Natali Petrovska, e cila me rastin e takimit vjetor të misionit të OSBE-së për mbikëqyrjen e seancave gjyqësore, tha se brenda vitit të kaluar janë ndjekur mbi 500 seanca gjyqësore. “Në bashkëpunim me misionin e OSBE-së në Maqedoni gjatë vitit të kaluar ne kemi mbikëqyrur një numër të konsiderueshëm të debateve gjyqësore, gjegjësisht seanca gjyqësore të cilët janë realizuar nëpër të gjitha rajonet e Apelit në vendin tonë. Prej aktiviteteve të cilat i kemi ndërmarrë gjatë kësaj kohe, mund të konstatojmë se Ligji për procedurë penale, në masë të madhe zbatohet konform dispozitave të shkruara, megjithatë ne kemi vërtetuar disa probleme në këtë drejtim, siç janë prolongimi i paarsyeshëm i seancave gjyqësore në disa prej rasteve, mos thirrje e palëve në seancë gjyqësore, e kështu me radhë. Në kuadër të punës dhe aktiviteteve tona edhe lëndët e PSP-së janë pjesë e proceseve të cilat ne i ndjekim. Përshtypja e përgjithshme në drejtim të respektimin të LPP-së është në rregull, por dua të theksoj se drejtësia selektive dhe jo barazia e një pjesë të gjykatësve kundrejt Prokurorisë së rregullt dhe asaj Speciale është më së evidente”, tha avokatja Petrovska. Duke folur për këtë ngjarje, ambasadorja e OSBE-së në Maqedoni, Nina Soumalainen, tha se misioni i tyre i përkrah këto aktivitete për arsye se mbikëqyrja e proceseve gjyqësore siguron sundimin e ligjit dhe të transparencës së instancave gjyqësore. “Misioni jonë në Maqedoni i përfshinë këto proceseve gjyqësore përmes monitorimit, për shkak se nëpërmjet përcjellës së këtyre seancave mundësohet standard më i lartë i këtyre procedurave gjyqësore. Vitin e kaluar OSBE-ja ka mbikëqyrur mbi 100 seanca gjyqësore të profilit të lartë, ndërsa së bashku me partnerët tanë nga Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë” ky numër është rritur. Motivi i jonë kryesor është që përcjellja e këtyre seancave gjyqësore të bëhet në aspektin procedural dhe jo në atë esencial të përmbajtjes, me çka ne në masë të madhe e mbikëqyrim zbatimin e Ligjit për procedurë penale dhe principin e ndershmërisë në gjykim”, tha ambasadorja Soumalainen. Ndryshe, nga aktivitete në teren mund të vërehet se përfaqësuesit e OSBE-së dhe të Koalicionit “Të gjithë për gjykim të drejtë” janë ndër palët e rralla të cilët vazhdimisht e përcjellin procesin gjyqësor për “Lagjen e Trimave”. Ndërsa sa i përket përcjelljes së proceseve gjyqësorë të iniciuara nga Prokuroria Speciale Publike, nga Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë” deri më sot kanë dalë me publikimin e dy komenteve për zhvillimin e seancave gjyqësorë për rastin “Fortesa 2” dhe lëndën gjyqësorë që zhvillohet kundër ish kryeministrit Nikolla Gruevski dhe 13 të akuzuarve tjerë për dhunën e ushtruar në Komunën Qendër në qershor të vitit 2013. Duke e vlerësuar seancën gjyqësore për shkatërrimin e dokumentacionit për përcjelljen e jashtëligjshme të komunikimeve në Drejtorinë për Siguri dhe Kundërzbulim, e cila u zhvilluar në janar të këtij viti, nga kjo organizatë thanë se Gjykata Penale e Shkupit ka vendosur praktikë të re të gjykimit kur bëhet fjalë për rastet me procedurë të shkurtër.

