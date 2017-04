Prifti-gangster që u predikon YAKUZA-ve në Japoni

Është një e diel me shi në Kawaguchi, një qytet me afro gjysmë milioni banorë në periferi të Tokios. Burrat dhe gratë lënë çadrat e tyre në një qoshe të barit para se të hyjnë. Një tabelë mbi derë shkruan June Bride. Për 25 vjet ka qenë një qoshk popullor ku mblidheshin banorët e kësaj lagjeje të qetë në prefekturën Saitama. Nëse pamja e jashtme e June Bride ka ndryshuar paksa ndër vite, brenda ajo ka pësuar një transformim fantastik. Bari i vjetër dhe këngët “karaoke” janë zhdukur dhe janë zëvendësuar nga podium i stolisur me një kryq të madh, rreshta me karrige ku ka fytyra të lagura, por kryesisht të qeshura. Ata bisedojnë me zë të ulët mes tyre. Ndërsa disa fytyra që për një kohë të gjatë kanë klientë të barit, tani nuk vijnë më për të pirë këtu. Sepse, padyshim, tani kemi një vend lutjeje. Një nga njerëzit e fundit që hyn në dhomë është ai që e quajnë mësuesi – Sensesi Tatsuya Shindo, shkruan CNN.

Që nga momenti që ai hyn përmes derës, famullia e harron motin e zymtë përjashta, sepse dhomën e përshkon një si elektricitet. Shindo merr komandën, ngre krahët, kokën dhe nis të predikojë me intensitet sikur të jetë duke pulsuar “me energji nga lart”. Shindo është 44 vjeç, por duket shumë më i ri, pjesërisht për shkak të flokëve të gjatë dhe sepse ai duket sikur ka bërë një zbardhje të përhershme dhëmbësh. Ai shpesh qesh edhe kur flet për të kaluarën e tij të errët, që ua tregon shumë anëtarëve të famullisë, aty tek 100 vetë. “Më parë, ne ishim banda rivale dhe shtinim me armë,” shpjegon ai nga foltorja, – tani ne jemi duke iu falur të njëjtin Zot”. Pastori, si disa prej atyre janë aty, është një ish-gangster. Shumica e tyre ishin të rinj kur iu bashkuan mafias japoneze, të njohur si yakuza. Shindo atëherë ishte 17 vjeç. “Unë isha fëmijë. Nuk mendoja shumë thellë”, thotë ai. “Dhe unë i admiroja yakuza-t për atë që dukesh në sipërfaqe. Ata kishin shumë para, shpenzonin pa hesap dhe luanin për mrekulli. Djemtë e ligj dukeshin aq të “cool” në sytë e mi”. “Shumë njerëz me prejardhje të ndryshme vijnë këtu. Ata që janë divorcuar apo të falimentuar. Ka prindër që kanë fëmijë të humbur, nga ata që fëmijët i kanë në burg ose që janë braktisur pasi kanë dalë nga burgu. Dhe ky është një vend për ta rifilluar jetën,” thotë prifti. – “Një yakuza që kthehet në shoqëri është me të vërtetë diçka e jashtëzakonshme”.

Njëri nga anëtarët më të rinj të bashkësisë është dhe një ish-mafioz yakuza i quajtur Hir, që iu largua sindikatës më të madhe të krimit në Japoni, “Yamaguchi Gumi”, pas 5 vjetësh. Ai thotë se është më të vërtetë e vështirë shumë për t’u kthyer në shoqërinë normale, citon.syri.net. 37-vjeçari i është shmangur familjes dhe përdor një rrogoz të hollë për të fjetur në dyshemenë e kishës. Një shok e ka punësuar atë si piktor.

“Në jetën që kisha në të kaluarën, unë kurrë nuk zgjohesha në mëngjes herët siç bëj tani. Unë jetoja vetëm për të fituar para. Të bëja para, ndaj bëja gjëra të këqija dhe shisja drogë sa mundja. Por jeta ime e re është në një fazë të rëndësishme që të bëhem një njeri më i mirë he kam ndryshuar shumë që kur kam ardhur në këtë kishë,” tregon ai. Hiro beson se nëse nuk do të ishte kisha, me siguri ai të ishte kthyer në burg. Kjo është një mundësi e rrallë për të transformuar jetën në një shoqëri që nuk ta jep lehtë një mundësi të tillë. Ish-mafiozët nuk kanë shumë mundësi në Japoni. Bota e tyre e fshehtë është duke u zvogëluar dhe fitimet ën vite janë duke u pakësuar për shkak të goditjeve nga qeveria. Sot policia vlerëson se janë rreth 50 mijë mafiozë yakuza, një ulje dramatike kjo në fare pak vite. Në rolin e tij të ri Sensesi Shindo ka pagëzuar rreth 100 persona përfshirë edhe nënën e tij, Yoshimi Shindo, e cila sheh me krenari sesi predikon djali i saj çdo të diel. “Kur u kthye nga burgu ai më kërkoi falje dhe më tha: “Unë mbijetova për ty nënë. Kur dëgjova këto fjalë, unë vendosa të harroj çdo gjë që ndodhi në të kaluarën. Dhe tani, unë jam shumë e lumtur”, tha ajo.