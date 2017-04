Premier Legaue humbi qindra miliona nga Brexiti

Premierliga angleze do të raportojë humbje ulje të fitimeve para tatimit prej 350 milionë euro, për shkak të ndryshimit të rregullave të kontabilitetit, që lidhet me pagesat që i bëhet klubeve për të drejtat televizive, shkruan Financial Times. Ulja e fitimeve ka të bëjë me rënien e vlerës së këmbimit të ‘paundit’ kundrejt monedhave tjera dhe për shkak të rregullave të reja të kontabilitetit që shteti ka urdhëruar të zbatohen prej verës së kaluar.

Kontratat e majme të drejtave televizive, Premierliga deri tani ua kishte paguar klubeve në monedha të ndryshme, paund, dollarë dhe euro. Rregullat e reja të kontabilitetit kanë bërë që nga kontratat ekzistuese, të zvogëlohen të ardhurat reale të ligës.