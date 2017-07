Ato janë patjetër prej gome, të sheshta dhe komode dhe flasim për pool slides, modeli më i dashur i verës 2017. Shapkat klasike të pishinave apo të plazhit tashmë kanë zbarkuar dhe në qytet dhe kombinohen me veshje të shkurtra, pantallona xhins të shkurtra apo të gjata, dhe gjatë ditës të japin stilin e rrugës. Që nga varianti transparent dhe i lehtë i Fenty by Puma tek ajo me logon e Givenchy. Në fotogaleri janë dhjetë modelet që nuk duhen humbur.