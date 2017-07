Policët në Dubai me syza “Google” për të njohur kriminelët!

Departamenti i policisë në Dubai ka në plan të pajisë të gjithë detektivët me syzet inteligjente Google Glass, për t’i ndihmuar ata të luftojnë krimin duke përdorur teknologjinë e njohjes së fytyrës. Kjo pajisje konsiston në një ekran të vogël kompjuterik të montuar në cepin e kornizës së syzeve, i cili është i aftë të shkrep foto, të regjistrojë video dhe të luajë muzikë. Një zëdhënës i policisë në Dubai konfirmoi për gazetën “7 Days” në Dubai, se softueri i krijuar nga policia e Dubai-it do të bëjë të mundur lidhjen e syzeve me bazën e të dhënave të personave që janë në kërkim. Sapo pajisja të njoh një të dyshuar, bazuar nga pamja e fytyrës, ajo do t’i dërgojë përdoruesit një sinjal. Fillimisht kjo pajisje do të përdoret për të ndaluar ata që shkelin rregullat e qarkullimit. Në fazën e dytë, kjo pajisje do të përdoret nga detektivët. Kompania amerikane e internetit tha në një postim në blogun e saj në maj se çdokush në SHBA mund të blejë një pajisje për 1500 dollarë. Policia e Dubait njihet për shpenzimet e shumta që përdor për të pajisur punonjësit e saj. Vitin që kaloi qeveria e Dubait lajmëroi se do të pajiste policinë me makina sportive Lamborghini.