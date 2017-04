Plas grushti sërish te moshat në Spanjë (VIDEO)

Në më pak se një muaj, pas një beteje ndërmjet prindërve, një tjetër ngjarje e rëndë vë në siklet futbollin spanjoll. Pamjet e mjerueshme të dhunës në futbollin e moshave kanë trishtuar të gjithë dhe videoja ku një burrë qëllon nënën e një fëmije ka tronditur jo vetëm spanjollët, por edhe mbarë Europën. Ngjarja i përket një ndeshje të së shtunës mes moshave të CD Valle del Ebro kundër SD Logroñés.

Pas përfundimit të ndeshjes, e cila përfundoi me fitoren 3-1 të ekipit CD Valle, një person ka sulmuar nënën e një lojtari, një veprim që i dha përmasa të tjera konfontimit. Disa prindër të tjerë filluan të ziheshin me grushte dhe shkelma, duke e bërë të pasuksesshme përpjekjen e disa personave të tjerë të klubeve në fjalë për të vendosur paqen. Në fund të incidenteve ndërhyri policia. Rasti në fjalë është në hetim. SD Logroñés lëshoi ​​një deklaratë që dënonte faktet dhe njoftoi një takim për të hënën me drejtuesit e klubit rival.