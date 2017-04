Piaget feston 60-vjetorin me një model 210.000 euro!

Me 15 rekorde hollësie, Piaget e ka shndërruar nocionin e pafundësisht fin në firmën e tij. Historia filloi në vitin 1957 me lançimin e zemërakut mekanik me kurdisje manuale më të hollë në botë, modeli 9P. Me trashësinë e saj prej 2 milimetrash, kjo mrekulli teknologjike thjesht revolucionoi përgjithmonë industrinë e orëve. Që prej asaj kohë, imtësia bën pjesë në ADN-në e shtëpisë së themeluar në vitin 1874 në Côte-aux-Fées (Zvicër) dhe të blerë nga kompania Richemont në vitin 1988. Sfida, të reduktohet gjithnjë e më shumë trashësia e orës dhe e përbërësve të saj duke mos ndryshuar performancën dhe fortësinë e lëvizjes. Për të festuar 60 vjetorin e këtij modeli ikonik, Piaget ka vendosur që këtë vit të shtyjë edhe më shumë limitet e pafundësisht i hollë duke shtuar një përshpejtues. Piaget Altiplano duket si një orë e krijuar me shkop magjik, që falë lehtësisë së titanit të përdorur për këtë teknologji është shumë më e lehtë se sa çmimi i saj prej 210.000 euro.