Peshëngritësi armen, Andranik Karapetyan kishte pësuar lëndim horror gjatë në Olimpiadën e vitit të kaluar në Rio. Djaloshi i fortë që ushtron me pesha më të rënda sesa veti ai. Por në rastin në fjalë, nyja e bërrylit e tradhtoi, derisa po e tentonte ngritjen e 195 kilogramëve dhe me shpejtësi u dërgua për në spital. Kampion në fuqi i Europës, për shkak të këtij lëndimi, Karapetuan u detyrua të përshëndetej me Olimpiadën.