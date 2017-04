Përse nuk duhet t’i kryqëzoni kurrë krahët!

Gjuha e trupit është më e vjetër sesa gjuha e folur apo mimika e fytyrës. Ajo lind së bashku me ne. Në vitet e fundit, disa studime nga Harvard, Princton dhe universitete të tjera të kategorisë së lartë kanë studiuar gjuhën e trupit dhe na kanë mësuar si ta përdorim atë. Ne të gjithë jemi rritur duke mësuar si të sillemi me njëri-tjetrin bazuar në mimikën e fytyrës. Megjithatë kjo mund të mos jetë mënyra më e mirë për të gjykuar emocionet e të tjerëve. Kërkuesit nga Universiteti Princton kryen një eksperiment të thjeshtë. Ata u kërkuan pjesëmarrësve në studim të gjykonin nëse fotografia e një personi shfaqte gëzim, humbje, fitore apo dhimbje. Disa foto shfaqnin vetëm shprehje fytyre, të tjera vetëm gjuhë trupi dhe disa të dyja. Në katër eksperimente të ndara, pjesëmarrësit hamendësuan më me saktësi emocionet e shfaqura te gjuha e trupit sesa aty ku shfaqej vetëm fytyra. Emocionet shumë pozitive ose shumë negative janë veçanërisht të vështira për t’u dalluar nga njëra-tjetra, shpjegon kërkues Todorov. Tani, çështja bëhet më interesante. Gjuha e trupit nuk është thjesht diçka që na duhet ta mësojmë. Shprehjet më emocionale vijnë natyrshëm te ne. Për shembull, shkencëtarët nga Kolumbia vëzhguan sjelljen e njerëzve të verbër në atletikë. Nga të dy atletët që fituan, si i verbri dhe ai që shihte, shprehën të njëjtën gjuhë trupi rreth fitores. Gjuha e trupit mund të përmirësojë shumë jetën tuaj të përditshme. Amy Cuddy nga Universiteti Harvard shpjegon gjuhën e trupit mbështetur te bota e biznesit dhe si mund të rrisim shanset e suksesit. Ka dy lloj pozicionesh trupore sipas Cuddy-t. Një nga pozat e fuqishme është kur personi zë sa më shumë vend në hapësirë. Kjo arrihet duke hapur duart apo këmbët dhe me anë të një shtriqje. Nëse shprehni sa më shumë poza pushteti do të mund të gjeni punë më të mira, do të ndiheni më komodë dhe më të suksesshëm në përgjithësi. Kjo shkon përtej hapjes së këmbëve apo duarve. Sipas Cuddy-t, brenda trupit diçka ndryshon kur ne ndryshojmë perceptimin për veten. Këto ndryshime kanë të bëjnë me hormonet. Dy hormone luajnë rolin kryesor: Testosteroni, hormoni i pushtetit që na bën një lider më të mirë dhe më të përqendruar dhe kortizoli, hormoni i stresit që na bën më shumë të stresuar, më pak të kënaqur dhe na bën të ndihemi të pafuqishëm. Sipas eksperimentit të Harvardit, disa persona u futën në një dhomë dhe për dy minuta iu kërkua të mbanin poza të fuqisë ose mungesës së fuqisë. Më pas shkruan të japin intervistën e punës. Rezultatet ishin tronditëse. Rekrutuesit neutralë, që nuk e dinin se cili mbajti pozën e pushtetit apo mungesës së pushtetit, zgjodhën të punësonin atë që kishte mbajtur pozë pushteti. Përveç kësaj, nivelet e hormoneve ndryshuan gramatikisht. Pati rritje të testosteronit dhe rënie të kortizolit pas performimit të pozës së pushtetit ndonëse për vetëm dy minuta. E kundërta ndodhi me ata që bënë pozat e mungesës së pushtetit, ku pati ulje të testosteronit dhe rritje të kortizolit. Ndryshimi i gjuhës së trupit nuk ndikon te rezultatet. Por ndryshon atë që ne jemi si njerëz. Ja si të arrini të përcillni më shumë pushtet te të tjerët.

PËRQENDROHUNI TE POZICIONI I KËMBËVE. Carol Kinsey Goman ka bërë kërkime mbi rëndësinë e gjuhës së trupit në vendin e punës për shumë vite. Një nga këshillat e saj kryesore është që tregoni kujdes për këmbët. Nëse i bashkoheni bisedës së dy kolegëve dhe ata kthejnë drejt jush vetëm pjesën e sipërme të trupit, por nuk ndryshojnë pozicionin e këmbëve, kjo do të thotë se nuk duan t’ju përfshijnë në bisedë. Nëse këmbët e tyre hapen për nga ju, atëherë po ju ftojnë të jeni një pjesëmarrës. Për të kuptuar kur një bisedë ka marrë fund, mjafton të shihni nëse këmbët e kolegut janë kthyer për nga dera.

BUZËQESHNI. Ne buzëqeshim sepse jemi të lumtur. Por studimet tregojnë se njerëzit që buzëqeshin edhe pa qenë të lumtur, përcjellin të njëjtin mesazh. Gjeni kohën të buzëqeshni përpara se të keni një takim të rëndësishëm, pasi me shumë gjasa do të ndikojë në nivelin tuaj të suksesit.

PRAKTIKONI POZAT E SUKSESIT. Praktikoni pozat trupore të njerëzve të suksesshëm përpara një bisede të rëndësishme. Merrni sa më shumë vend për duart dhe këmbët, pasi nëse mbështilleni në vetvete, kjo ju bën të ndiheni më pak të suksesshëm.

PËRSHTATUNI ME GJUHËN TRUPORE TË BASHKËBISEDUESIT. Për të çliruar stresin e ardhur nga ndonjë situatë e pakëndshme, mjafton të përshtateni me gjuhën e trupit të bashkëbiseduesit tuaj. Praktikojeni këtë sidomos te njerëzit e rinj që njihni.

ULNI ZËRIN DHE BËNI FRYMËMARRJE TË THELLA. Ndonëse nuk është pozicion trupor, kjo do t’ju ndihmojë shumë. Burrat dhe gratë që kanë zëra më të ulët dhe më të thellë kanë më shumë gjasa të marrin pozicione lidershipi dhe perceptohen me autoritet më të madh.