Për këtë foto të rreme po flet e gjithë Norvegjia (FOTO)

Një grup norvegjez anti-emigrantët kanë publikuar fotografi të gjashtë sediljeve të autobusëve të zbrazët në Oslo, duke i etiketuar “ato” në Facebook si gra myslimane të mbuluara me burka. “Tragjike” dhe “të tmerrshme” ishin mes komenteve të anëtarëve të grupit të fshehtë “Fedrelandet viktigst”, ose “Atdheut të parë” nën fotografi, sipas screenshots në faqen e internetit të lajmeve norvegjeze Nettavisen. Anëtarët e tjerë të grupit prej 13.000 vetash pyetën veten nëse pasagjerët që nuk ekzistojnë mund të mbajnë bomba ose armë nën rrobat e tyre. “Kjo duket shumë e frikshme,” shkroi një. “Duhet të ndalohet. Nuk mund të thuash se kush është nën të. Mund të jenë terroristë. ” Fotoja u bë virale shpejt në Norvegji, pasi shumë të tjerë e ndanë atë. Fotografia u ripostua “për një shaka” nga gazetari Johan Slåttavik, i cili i tha Nettavisen se ishte “i interesuar të shihte se si perceptimet e njerëzve për një imazh ndikohen nga mënyra se si reagojnë të tjerët rreth tyre”. Ai i tha Nettavisen: “Unë jam i tronditur se sa urrejtje dhe lajme të rreme janë përhapur [në faqen e internetit të Fedrelandet]. Kaq shumë urrejtje kundër vendeve të zbrazëta të autobusëve me siguri tregon se paragjykimet fitojnë nga mençuria”, tha gazetari. Kreu i Qendrës Antiraciste të Norvegjisë, Rune Berglund Steen, tha për këtë faqe se njerëzit thjesht ‘shohin atë që duan të shohin – dhe ajo që këta njerëz duan të shohin janë myslimanë të rrezikshëm”. Norvegjia u bë kohët e fundit vendi më i fundit evropian që propozon kufizime në veshjen e burkave dhe nikabëve, duke paraqitur një ligj që do t’i pengojë ato nga kopshtet, shkollat ​​dhe universitetet. Franca, Holanda, Belgjika, Bullgaria dhe shteti gjerman i Bavarisë të gjitha kufizojnë mbulesat me fytyrë të plotë në vende publike.