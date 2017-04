Pence viziton xhaminë më të madhe të Azisë

Zëvendëspresidenti amerikan, Mike Pence vizitoi sot xhaminë më të madhe të Azisë “Itiqlal” në Indonezi dhe përshëndeti praktikën e moderuar të islamit në vendin mysliman më të populluar të planetit duke theksuar se ishte një burim frymëzimi për botën myslimane. “Islami tradicionalisht i moderuar në Indonezi është një frymëzim për botën”, deklaroi Pence në përfundim të bisedimeve me presidentin indonezian, Joko Widodo. “Në kombin tuaj ashtu dhe në timin feja bashkon ajo nuk ndan. Kjo na jep shpresën për një të ardhme më të mirë dhe ne jemi mirënjohës ndaj burimit më të rëndësishëm të frymëzimit që Indonezia i jep botës”, shtoi zëvendëspresidenti amerikan gjatë turneut në rajon. Ai vizitoi xhaminë Itiqlal me një minare të bardhë me diametër prej 45 metrash, një ndërtesë që mund të presë deri në 200 000 besimtarë. Pence hoqi këpucët para se të futej në xhami, më e madhja në Azinë juglindore. Ai shoqërohej nga bashkëshortja dhe dy vajzat, të cilat mbanin me këtë rast një shami në kokë, si dhe nga imami i madh, Nasaruddin Umar.