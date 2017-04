Pastroni dhëmbët vetëm në dy minuta

Kjo është përzierja më e mira për të hequr pllakën dentare dhe plotësuar larjen e dhëmbëve. Përveç kësaj, kjo përzierje është efikase edhe për vrasjen e gjithë baktereve në gojë.1

SI TA BËNI. Gargara për të hequr pllakën, gurëzat bazohet te soda e bukës. Bikarbonati i natriumit është i njohur si një nga pastruesit më të mirë në dispozicion dhe mund të përdoret në qindra aplikime, duke përfshirë higjienën orale. Përveç kësaj, ajo përdoret shpesh direkt pas larjës së dhëmbëve, për shkak të efektit të saj zbardhues dhe heqjes së njollave, si dhe baktereve dhe mikrobeve që shkaktojnë dëmtimit të dhëmbëve dhe frymës së keqe.

PËRBËRËSIT:

1 lugë gjelle sode buke

½ filxhan peroksid hidrogjeni

½ lugë çaji kripë

½ filxhan me ujë të ngrohtë

1 gotë ujë të ftohtë

PËRGATITJA: Përzieni sodën e bukës me kripë. Pastaj lagni furçën e dhëmbëve me ujë të ngrohtë dhe përhapeni në të përzierjen e mësipërme. Lajini dhëmbët dhe shpëlani gojën. Përsëriteni për rreth 2 minuta. Pastaj përzieni peroksidin e hidrogjenit me ujë të ngrohtë dhe shpëlajeni gojën tuaj për një minutë, pastaj shpëlani gojën. Përdorni kruajtëse dhëmbësh për të larguar ndonjë papastërti dhe shpëlajeni me ujë të ftohtë. Mund ta përsërisni këtë procedurë 2 herë në javë. Mos e gëlltisni asnjëherë këtë shpëlarës, pasi disa nga përbërësit mund të jenë të dëmshëm nëse gëlltiten. (Shije)