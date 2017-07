Pas katër viteve, gati faza e dytë

Zejnulla VESELI

Shkup, 2 korrik – Përveç se janë shkelur të gjitha afatet e premtuar për ndërtimin e Sheshit “Skënderbeu”, tani kur po punohet me një dinamik më të shtuar për përfundimin e fazës së dytë, vërehet qartë se sheshi 50 për qind nuk do t’i përngjanë Plan projektit të paralajmëruar 4 vite më parë nga kryetari i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, shkruan gazeta KOHA

Projekti për ndërtimin e Sheshit “Skenderbeu”, për herë të parë u paralajmërua në zgjedhjet lokale të vitit 2013 dhe si afat për realizimin e projektit u caktua viti 2014. Mirëpo, tani jemi në mesin e vitit 2017 dhe ende nuk është e përfunduar faze dytë, për të cilën punimet filluan në nëntor të vitit 2015. Mirëpo, tani kur ndërtimi i fazës së dytë është afër përfundimit dhe sipas informatave jozyrtare planifikohet të lëshohet në përdorim në periudhën kur dhe do të mbahen zgjedhjet lokale të parapara në muajin tetor të këtij viti, vërehet qartë se projekti i paralajmëruar 4 vite më parë, ka ndryshuar pothuaj se 50 për qind.

Ndryshim i projektit së fazës së dytë, i cili sipas planit të miratuar në vitin 2013 nga Komuna e Çairit, Sheshi “Skënderbeu” duhej të del prej Komunës së Çairit në Komunën Qendër dhe të arrijë deri tek Filarmonia, Tetari Kombëtar Maqedonas dhe Hamami i Daut Pashës. Çmimi projektues i fazës së dytë ishte mbi 10 milionë euro dhe paratë u siguruan nga Qeveria dhe diku në muajin nëntor të viti 2015, u fillua me realizimin e fazës së dytë. Ndërkohë, me përfundimin e fazës së dytë, vërehet qartë se Sheshi “Skënderbeu” nuk kalon në Komunën Qendër, sepse me mbulimin e rrugës hyrëse në urë që lidh Komunën e Çairit me Komunën Qendër, është ndërprerë dhe nuk do të lidhet me Filarmoninë, Teatrin Kombëtar Maqedonas dhe Hamamin e Daut Pashës, siç parashihej me projektin fillestar. Gjithashtu me fazën e dytë parashihej ndërtimi platformës së gjerë nga shkallët afër përmendores së Skënderbeut e deri te rruga që ndan Sheshin me Qendrën tregtare Mavrova. Platforma duhej të shtrohej me pllaka mermeri apo granti. Mirëpo, në vend të pllakave të mermerit apo granitit, platforma është e shtruar me pllaka betoni. Pritet që kah fundi i javës së ardhshme të përfundojë faza e dytë e ndërtimit të këtij sheshi.

Tani kur është në përfundimit e sipër faza e dytë, aspak nuk i përngjan planit ideor se si duhet të dukej Sheshi “Skënderbeu” pas finalizimit të fazës së dytë, prezantuar më 25.11.2014 nga kryetari i Komunës së Çairit. Lidhur më stërzgjaten e afatit të paraparë të ndërtimit të Sheshit “Skënderbeu”, nga Komuna e Çairit e arsyetojnë me pengesat administrative dhe shkurtimin e mjeteve buxhetore, ndërsa sa i përket ndryshimit të planit fillestarë e arsyetojnë më faktin se gjatë punimeve në teren është normale që projektimi ideorë të pëson ndryshime.

“Punimet për ndërtimin e Sheshit “Skënderbeu” kanë arritur deri në përfundim të fazës së dytë, finalizimi i së cilës është çështje ditësh. Është arritur deri te vendosja e mozaikëve të parapara në projekt për kompletimin e një pamjeje me vlera të larta estetike dhe kulturore-historike. Ndërsa nuk ka pasur asnjëherë ndryshim të projektit. Para 4 viteve ajo që është prezantuar ka qenë vetëm projekti ideor e jo projekti definitiv. Përpilimi i projektit definitiv, është zhvilluar me konsultime intensive me arkitektët përgjegjës dhe produkti real i paraparë në projekt është pikërisht kjo që po e shohim sot”, thonë nga Komuna e Çairit.

Ndërkaq, sa i përket se a planifikohet që Sheshi “Skënderbeu” të lëshohet në përdorim gjatë fushatës së zgjedhjeve lokale, nga komuna shprehen se intensifikimi i punimeve nuk ka të bëjë aspak me fushatën zgjedhore, por është pjesë e dinamikës reale të punës. ”Përfundimi i fazës së dytë po zhvillohet sipas dinamikës së paraparë të ndërtimit dhe aspak nuk ka të bëjë më zgjedhjet lokale . Pritet së shpejti, sa po të përfundojë realizimi i fazës së dytë, të fillohet me ndërtimit e fazës së tretë që parasheh ndërtimin e parkingut nëntokësor. Ndërtimi i fazës së parë dhe tani i fazës së dytë, ka koston finale prej rreth 13 milionë euro”, thonë nga Komuna e Çairit.

