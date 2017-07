Panucci në Tiranë, sot firma dhe zyrtarizimi në krye të kombëtares

Christian Panucci do të zyrtarizohet sot si trajneri i ri i ekipit kombëtar të futbollit. 44-vjeçari italian ka mbërritur gjatë mesnatës në Tiranë, ku sot paradite do të takohet me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, Armando Duka, për të mbyllur marrëveshjen dhe firmosur kontratën e re, që do ta lidhë ish-mbrojtësin “azzurr” me kombëtaren kuqezi.

FSHF ka lajmëruar për një konferencë shtypi sot në orën 11:00, ku do të bëhet edhe zyrtarizimi e prezantimit i trajnerit të ri. “Jam i kënaqur që kam mbërritur në Tiranë. Kaq mund t’ju them, për të tjerat flasim sot”, ka thënë Panucci pas mbërritjes në tokën shqiptare. Objektivi kryesor i trajnerit do të jetë kualifikimi i ekipit kombëtar në Euro 2020. Ai do të zëvendësojë në këtë detyrë patriotin e tij Gianni De Biasi.