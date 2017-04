Pacolli i premton mbështetje djaloshit që merret me krijimin e robotëve

Nxënësi nga Kamenica Gëzim Morina që merret me krijime nga energjetika ka marrë sot mbështetje nga kryetari i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli. Gëzimi pavarësisht së është vetëm 16 vjeç ka arritur të krijoj robotë, dronë e transformator të ndryshëm, dhe të gjitha këto nga materialet e riciklueshme. Pacolli tha se ky nxënës meriton të mbështetet në të ardhmen dhe se atij i premtoi se do ta ndihmojë për të ecur përpara. “Isha shumë kurioz me pa veprat e tij, synimet e tij dhe pash gjëra interesante. Gëzimi ka nevojë për mbështetje. I thash edhe Gëzimit që do të jetë në listën e njerëzve që do t’i ndihmojmë”, tha Pacolli.