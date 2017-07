Organizmi ka nevojë për çokollatë dhe verë

Ja ku po vjen një lajm i mirë – një studim i fundit i nxjerrë nga Kolegji King në Londër ka treguar se çokollata dhe vera e kuqe na ndihmojnë që të jemi në formë dhe me shëndet të mirë. Çelësi i suksesit nuk është numërimi tradicional i kalorive, por miliona bakterie që jetojnë në traktin gastrointestinal dhe ushqehen me gjëra të njëjta që ne ushqehemi. Disa bakterie na ndihmojnë në tretjen e ushqimit dhe absorbimit të vitaminave të dobishme dhe mineraleve, ndërsa të tjerët mund të kenë një efekt negativ në punën e stomakut. Prandaj ne duhet të ndihmojnë bakteriet e dobishme për të jetuar dhe të lulëzuar duke ngrënë lloje të ushqimit që ata pëlqejnë, transmeton Klan Kosova. Dhe çfarë u pëlqen këtyre bakterieve është djathi, produktet e tjera të qumështit, arra dhe vaji i perimeve. Ndërsa nuk parapëlqejnë yndyrën dhe sheqerin, të cilat janë të gjitha, por helm për ta. Megjithatë, bakteriet e mira “adhurojnë” çokollatën dhe verën e kuqe. Të gjitha këto lloje të ndryshme të ushqimeve përmbajnë “polyphenol” që ndihmon për të mbrojtur sistemin tonë imunitar. Sa më shumë “polyphenol” që konsumojmë, më lehtë është për organizmin që të përthithë vitaminat dhe mikro-elemente. Tim Spector, hulumtuesi kryesor ka monitoruar dy binjakë për një periudhë të gjatë kohe: njëri prej tyre kishte luftuar peshën e tepërt të gjithë jetën e tij, dhe binjaku tjetër ishte në formë të përsosur, edhe pse në dukje nuk bënte asgjë për të arritur këtë. Spector pas këtij hulumtimi që është i bindur që i vetmi ndryshim mes tyre është në microfloën e tyre të zorrëve. Për të përmbledhur të gjitha, hani më shumë djathë, kos, dhe arra, dhe më pak ushqim të thatë. Dhe ju gjithashtu mund të qerasni veten me verë të kuqe dhe çokollatë – tani shkencëtarët e miratojnë këtë!