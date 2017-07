“Oh, Zoti im, është Obama”, momenti kur një nënë takohet me Barack Obamën (FOTO)

“Oh, Zoti im, është Obama”, momenti kur një nënë takohet me Barack Obamën (FOTO)

Një nënë nga Alaska ka ndarë në rrjetet sociale një foto me ish-Presidentin amerikan, Barack Obama, i cili në dorë mbante foshnjën e saj 6 muajshe. Jolene Jackinsky ishte në Anchorage International Airport kur në kërkim të fluturimit të saj, pa një burrë që mendonte që ngjante me Obamën. “Ndërsa unë u afrova, mendoja: Oh Zot, është Obama”, ka thënë ajo. Më pas Obama ka ecur drejt saj dhe e ke pyetur: “Kush është kjo vajzë e bukur?” Gjatë një bisede të shkurtër ata biseduan për rritjen e shpetë të fëmijëve, përderisa Obama mbante në krah Gisellen e vogël. Fotografia e saj ka marrë shumë pëlqime në rrjetet sociale, ndërsa komentuesit kanë uruar Obamën për thjeshtësinë e tij dhe dashurinë ndaj njerëzve të rëndomtë.