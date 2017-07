Nuk do të zgjoheni më kurrë vonë pasi ta shikoni këtë video

A e dini se zgjimi herët është njëra ndër shprehitë më të vështira për t’i zhvilluar? Gjithsesi, shumica prej nesh përtojmë të zgjohemi herët, për shkak të qëndrimit vonë natën ose edhe për shkak se duam të flemë pak më gjatë, shkruan lajmi.net Mirëpo, më poshtë do të kuptoni tre hapat që duhet t’i ndjekni për të arritur qëllimin e të zgjuarit herët me plot energji. Fillimisht ju duhet të gjeni një arsye për t’u zgjuar herët. Një nga arsyet që mund të zgjoheni herët mund të jenë ushtrimet, të bëni një plan për ditën tuaj, të shkruani diçka, ose të lexoni të rejat e ditës. Gjithashtu, që zgjimi herët të funksionojë, është të flini me rroba të ngrohta. Hapi i tretë është që të vendosni alarmin tuaj larg nga shtrati, ashtu që kur të zgjoheni për ta ndalur, do të jeni mjaftueshëm të kthjellët për të vazhduar ditën. Në videon më poshtë do të kuptoni në detaje gjithçka që mund të bëni për t’u zgjuar herët.