Njihuni me njeriun që vendosi kamerë në sy, regjistron dhe krijon filma (VIDEO)

Rob Spence është një regjisor filmash, i cili u verbua para 9 vitesh prandaj vendosi që të krijonte një kamera për syrin e tij. Nuk i jep shikimin e një terminatori por mund të regjistrojë moment të ndryshme, të cilat i përdor për të krijuar filma. “Unë shihja Bionix Man kur isha fëmijë, ‘The six Million Dollar Man’. Shihja aksione që mund të shohësh përtej kokës me një sy bionic. Në të njëjtën kohë po shihja në celularin tim Nokia dhe thashë: Kjo është shumë e vogël. Është një lente shumë e hollë, brenda së cilës ka bateri, një kamera regjistruese dhe transmetuese të lidhura me njëra tjetrën”, tha ai për BBC. Kamera nuk është e lidhur me nervin e tij optik, por arrin të dërgojë pamjet te një aparat i caktuar. Ai e ka përdorur syrin e kamerës për të krijuar dokumentare të ndryshme.