Njihuni me gruan e lindur pa vaginë (FOTO)

Kaylee Moats nga Arizona e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka lindur me sindromën Mayer Rokitansky K ster Hauser (MRKH), e që nënkupton se ajo nuk ka zverk, mitër e as hapje vaginale. Ajo ishte diagnostifikuar në moshën 18 vjeçare, pasi që kishte shkuar te gjinekologu, kur ende nuk i kishin ardhur menstruacionet. “Isha zemërthyer dhe e hutuar kur mjeku erdhi dhe më tregoi që nuk shihte mitër në ultrazë”, tha Moats. “Frikësohesha për të ardhmen sepse nuk e dija se çfarë më priste dhe se si do të mund ta kisha familjen time një ditë”. Të gjitha shpresat ajo po i mban në operacion, pas të cilit shpreson që të arrijë të kryejë marrëdhënie seksuale.