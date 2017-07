Nimic nuk pret zgjidhje të shpejtë por lëvizje të procesit

Muajve të ardhshëm nuk duhet që pritet progres dramatik lidhur me çështjen për emrin, por lëvizje të procesit përmes kontakteve midis Maqedonisë dhe Greqisë, theksoi ndërmjetësuesi i KB-së në kontestin për emrin ambasadori Methju Nimic pas takimin me ministrin e Punëve të Jashtme Nikolla Dimitrov. Ai shtoi se nuk ka ardhur me propozim të ri, por ka biseduar për konceptet e Qeverisë së re për ndërtim të politikës së fqinjësisë së mirë.

“Që të zgjidhet çështja për emrin nevojitet progres i përgjithshëm i të dyja palëve, gjegjësisht ata të dëgjohen mes vete dhe të tregojnë transparencë”, tha Nimic. Ai informoi se vizita në Athinë e cila duhej të ndodhë pas vizitës në Maqedoni është ricaktuar për shkak të pjesëmarrjes aktive të shefit të diplomacisë greke Nikos Koxias në zgjidhjen e çështjes qipriote.

Ambasadori Nimic sot në Shkup u takua me kryeministrin Zoran Zaev, ndërsa duhet të bisedojë edhe me liderin e BDI-së Ali Ahmeti. Tani për tani nuk ka paralajmërim për takime të tjera të përfaqësuesit të posaçëm të KB-së në bisedimet midis Maqedonisë dhe Greqisë me liderët të tjerë të partive politike. Nimic dje kishte takim me presidentin e Republikës së Maqedonisë Gjorge Ivanov.