Ngatërroi shkumën e flokëve me atë të druve, përfundon në spital

Ndodh edhe kështu. Një grua përfundoi në spital për një arsye me të vërtetë qesharak. Ajo ngatërroi shkumën e flokëve me atë që përdoret kryesisht në zdrukthtari, dhe leu flokët e saj. Në këtë foto duket efekti që i ka dhënë ky produkt, teksa është shpërndarë dhe ngrirë në të gjithë kokë. Fotoja mendohet të jetë shkrepur në një spital në një nga vendet e Evropës Lindore, dhe u shpërnda me shpejtësi në mediat sociale duke marrë komente pa fund. Bën mirë që, para se t’i përdorni, lexoni përmbajtjen e produkteve.