Nga Milani te Evertoni, disa nga rivalët e mundshëm Shkëndijës dhe Skënderbeut

Shkup, 9 korrik – Të ëndërrosh nuk është diçka e keqe. Me sforco dhe fat, për Shkëndijën dhe Skënderbeun dhe ëndrrat mund të jenë të mëdha. Dy skuadrat e vetme shqiptare që kanë mbetur në garë në kualifikueset e “Europa League” kanë mundësinë që në këtë edicion të përballen me disa prej skuadrave gjigande të Evropës. Është e vërtetë që më parë duhen luajtur sfida e turit të dytë, ku korçarët do të kenë përballë kazakët e Kairat Almati, ndërsa tetovarët do të përballen me finlandezët e HJK Helsinkit. Ndeshjet e para do të luhen më 13 Korrik, ndërsa sfidat e kthimit më datë 20. Por, derisa përgatiten për ndeshjet e radhës, te Skënderbeu dhe Shkëndija e kanë të qartë që kualifikimi në turin e tretë do të vlente shumë më tepër sesa thjesht të ardhurat nga UEFA për ndeshjet ndërkombëtare. Me kalimin në turin e tretë kualifikues të “Europa League”, emrat e kundërshtarëve janë ndër më sugjestionuesit. Nga rusët e Zenitit, që në bazë të koeficientit kryesojnë vazon e skuadrave favorite, për të vijuar me spanjollët e Atletik Bilbaos, turqit e Gallatasarajit dhe Fenerbahçe, por edhe çekët e Spartës së Pragës por edhe italianët e Milanit. Jo më pak prestigjioze skuadrat e tjera, nga PSV Aindhoven, Braga, Gent e PAOK, për të vijuar me Krasnodar, Bordo, Marsej, Everton dhe Dinamo e Zagrebit. Një listë e gjatë kundërshtarësh me emër në Evropë, të cilave u shtohen edhe Fraiburg, Austria e Vjenës dhe Panatinaikosi. Kundërshtarë të cilët klubet shqiptare dhe tifozët i dëshirojnë. Ëndrra që në rast të kalimit të turit të dytë kualifikues, shumë shpejt mund të kthehen në një realitet të bukur.

Kundërshtarët e mundshëm

